الجماهير تتوقع مصير مباراة #الهلال وأوراوا غدًا

المواطن - محمد سمعه

أطلق برنامج “الدوري مع وليد”، عبر حسابه في تويتر، استفتاء حول ما سيحدث في مباراة الهلال وأوراوا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وذكر 56% من متابعي البرنامج أن الهلال سيهزم أوراوا، بينما قال 20%: إن النادي الياباني سيفوز، وقال 7%: إن اللقاء سينتهي بالتعادل، بينما ذكر 17% أنهم لا يعرفون كيف ستنتهي نتيجة المباراة.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود، مباراة الهلال وأوراوا التي تُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وأكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، موضحًا أنه حاول تدوير اللاعبين مؤخرًا لتجنب الإجهاد.

وقال: “نمثل السعودية غدًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ولا ننسى أنه نهائي على شوطين، فريقنا بكامل الجاهزية والحماس.. ولا نخشى شيء أبدًا، الثقة والاستمتاع بالمباراة هو سلاح قوي في كرة القدم”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أوراوا الياباني قائلًا: “سمعت الكثير من مطالبات الجماهير بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا منذ قدومي والآن نحن نقترب من تحقيقها”.

وعن مشاركة محمد كنو في مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، قال: “كنو شارك في التمارين الجماعية، غدًا يتضح بشكل أكبر هل سيلعب في مباراة الذهاب أو نحافظ عليه لمباراة الإياب”.

وأضاف المدرب الروماني: “حاولت التدوير في الفترة الأخيرة حتى لا يجهد الفريق، وقد يكون ذلك سبب في انخفاض رتم الفريق في المباريات الماضية، الأهم أننا اليوم جميعًا جاهزين”.

بينما أكد الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، أن فريقه يسعى إلى تقديم صورة تليق باسم المملكة.