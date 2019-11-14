الجنائية تبدأ التحقيق في جرائم ضد الروهينغا
تهجير وجرائم إنسانية ممنهجة

الجنائية تبدأ التحقيق في جرائم ضد الروهينغا

2019/11/14
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أجازت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا في ميانمار.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء فتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

وأفاد قرار المحكمة بأن “هناك أسسًا منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش”.

وأضاف: “هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلادش/ميانمار”.

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