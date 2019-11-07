الحصيني: حالة مطرية على المملكة وجهزوا الملابس الشتوية

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني توقعاته للحالة الممطرة من ليلة الجمعة إلى الثلاثاء المقبل.

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر “تويتر” أن تشمل الحالة أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان والبحرين وقطر والأمارات وعمان.

وتابع أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد ورياح، حيث تعتبر الحالة الممطرة ثاني حالة ممطرة منذ دخول الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ.

كما توقع الحصيني أن يرافق الحالة أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة ما بين 4 و6 درجات مئوية وبالتالي يُنصح بتجهيز الملابس الشتوية خاصة في الليل.