الزعاق: حالة وسمية على المملكة هذه تفاصيلها

الزعاق: حالة وسمية على المملكة هذه تفاصيلها

2019/11/04
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن تظهر حالة مطرية على أجزاء واسعة من المملكة والكويت تبدأ أماراتها من الخميس، وتستمر بتفاوت الأسبوع القادم.

وأوضح الزعاق، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الحالة ستكون على الساحل الغربي والشمالية والشمالية الشرقية والوسطى وما بينها من محال، متابعًا أن هذه الحالة تعتبر حالة وسمية.

وفي وقت سابق، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية في عدد من المناطق.

وقالت الهيئة: إن منطقة القصيم سوف تتأثر بهذه الحالة خاصة البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- بريدة- عنيزة، فيما ستشمل هذه الحالة كلًّا من الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- حفر الباطن في المنطقة الشرقية.

أما في منطقة الرياض فسوف تمتد الحالة لتشمل الخرج- الزلفي- العاصمة الرياض- المجمعة- المزاحمية- وادي الدواسر.

وقالت الأرصاد: إن هذه الحالة سوف تبدأ من التاسعة مساء الاثنين وحتى الثالثة من فجر الثلاثاء.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • طقس غير مستقر على المملكة خلال نوفمبر وهنا التفاصيل
    •
  • رياح وأمطار مع ضباب غدًا
    •
  • طقس مستقر غدًا مع سحب رعدية بهذه المناطق
    •
  • غيوم وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :