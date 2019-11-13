السعودية بالقميص الأخضر ضد أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني الأول قميصه الأخضر خلال مباراة السعودية ضد أوزبكستان المقرر إقامتها، مساء يوم غد الخميس.

وأوضح حساب المنتخب السعودي على “تويتر”، أن الاجتماع الفني الخاص بمباراة السعودية ضد أوزبكستان عُقد، اليوم الأربعاء، وتم خلاله الاتفاق على ظهور منتخبنا بالزي الأخضر المعتاد، فيما سيلعب أصحاب الأرض بالقميص الأبيض.

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب باختكور الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقبل مباراة السعودية ضد أوزبكستان المرتقبة، يتصدر المنتخب الأوزبكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الأخضر الوصافة برصيد 5 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز غدًا، وانتزاع الصدارة.