السعودية تستضيف مونديال قفز الحواجز 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية، اليوم السبت، اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.

ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة عن سعادته بهذه الاستضافة وقال في تصريح صحفي: إن استضافة المملكة لهذه الأحداث الرياضية العالمية، دليل على الدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضتنا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الفيصل: إن نجاح كل هذه الأحداث وإظهارها بما يجب أن تكون عليه من حسن إدارة وتنظيم يعود إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي يتميز بها ويمتلكها شباب وشابات هذا الوطن الغالي.