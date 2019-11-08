السعودية تُمطر شباك الهند برباعية

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا من الفوز على نظيره الهندي بنتيجة 4-0، ضمن التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في عام 2020.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول أمام الهند متقدمًا برباعية دون رد، حيث سجل محمد مران الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب أحمد البصاص الهدف الثاني للأخضر الشاب في الدقيقة العاشرة.

وتمكن البصاص من إضافة الثاني له والثالث للأخضر في الدقيقة السابعة عشرة.

ونجح البصاص في إحراز الهدف الثالث له “هاتريك” في شباك الهند عند حلول الدقيقة الـ28، لتُصبح النتيجة 4- 0 للمنتخب السعودي أمام نظيره الهندي.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح المنتخب السعودي في إضافة هدف خامس، وكذلك الأمر للمنتخب الهندي الذي لم يتمكن من إحراز الهدف الأول له في اللقاء.

يذكر أن مباراة السعودية والهند أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وسيواجه المنتخب السعودي بعد غد الأحد، منتخب أوزبكستان في التصفيات.