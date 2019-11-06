السويكت يُحفز الجماهير لحضور مباراة النصر ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

حفز رئيس مجلس إدارة العالمي، صفوان السويكت الجماهير لحضور مباراة النصر ضد الفيصلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

ويلعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه السويكت رسالة إلى الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “إذا غابت شمس يوم الأربعاء، ستشرق شمسنا من جديد في ملعب الملز.. كونوا على الموعد جماهير الشمس.. وموعدنا نصر بإذن الله”.

النصر ضد الفيصلي

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم، فيما يطمح عنابي سدير في مواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الرابع.

يُذكر أنه في حال نجح النصر أو الفيصلي في تحقيق الفوز في المباراة المؤجلة، فإن الفريق الفائز سيتعادل في عدد النقاط مع الهلال متصدر الترتيب برصيد 20 نقطة.