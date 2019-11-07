الشباب : بلعمري ليس للبيع

المواطن - مروة نبيل

نفى مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أحمد المسعود الأنباء المتداولة حول رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري جمال بلعمري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه ليس للبيع.

وقال المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جمال بلعمري وعلاقته مع الشباب، وهو أمر أُشبع نفياً وتوضيحًا”.

وتابع مدير المركز الإعلامي في النادي تغريدته قائلًا: “ولعلنا نؤكد مجدداً أن إدارة الشباب ليس لديها الرغبة في بيع اللاعب الذي مدد عقده مؤخراً مع الفريق لثلاثة مواسم”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الليث تنتظره مباراة هامة في البطولة العربية بعد يومين، ومؤسف أن ينساق المحبين حول الكثير من الشائعات والأطروحات التي أبعد ما تكون عن الواقع..!”.

وكانت صحيفة “النهار” الجزائرية، قد أكدت أن بلعمري يرغب في الرحيل عن الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب مشاكل عديدة بينه وبين إدارة النادي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأندية الإماراتية والقطرية ترغب في التعاقد مع بلعمري، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية 2019، بالإضافة إلى اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد معه.