الشباب .. والفوز الثالث ضد #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، مساء اليوم الجمعة، مباراة الشباب ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الفيحاء

ولعب الشباب ضد الفيحاء 4 مرات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الليوث من الفوز في مباراتين، وفاز الفريق البرتقالي مرة واحدة، وانتهت مواجهة بالتعادل.

ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وخطف نقاط مباراة الشباب ضد الفيحاء اليوم، خاصة أن الفريق يسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، فيما يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه.

وقبل مباراة الشباب ضد الفيحاء اليوم، يتواجد الليوث في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.