الشباب يسقط أمام #الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي الشباب للخسارة أمام نادي الفيحاء بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الفيحاء هدفه الوحيد في المباراة، عبر اللاعب صامويل أوسو في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وأُقيمت مباراة الشباب والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض.

وبعد الخسارة، تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الفيحاء 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

من ناحية أخرى، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، من الفوز على نادي الحزم بنتيجة 3- 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق ذاته، تمكن نادي أبها من تحقيق الفوز على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في افتتاح الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول عبر التونسي سعد بقير في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل أبها تألقه وضغطه الهجومي، حتى تمكن سميحان النابت من إضافة الهدف الثاني لأبها في الدقيقة الثامنة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي أبها بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الفتح الفارق عبر اللاعب توفيق بوحيمد في الدقيقة الخمسين لتُصبح النتيجة 2- 1 لأبها.

ورغم سعي نادي الفتح لإضافة الهدف الثاني، تمكن نادي أبها من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب صالح آل عباس في الدقيقة السابعة والثمانين.