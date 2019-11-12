الطبخ يحرق 52 سعرًا .. إليك جدول الأعمال المنزلية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
كشفت دراسة جديدة من شركة ورين كيتشن في المملكة المتحدة، أن تنظيف المنزل يساعد في حرق السعرًات الحرارية، ويمكن لأربعين دقيقة فقط من التنظيف أن تحرق 96 سعرًا وهو ما يوازي أداء 81 حركة من تمرين بيربي.
تمرين بيربي، يتم في 4 حركات (الوقوف، ثم وضع القرفصاء مع وضع اليدين على الأرض، وعد حركة ضغط، الوقوف مرة أخرى).
ونشر موقع ديلي ميل جدول التنظيف، وما يقابله من حرق السعرًات الحرارية ومقارنة ذلك بأداء تمرين البيربي:
- الطبخ لمدة 43 دقيقة يوميًا، يحرق 52 سعرًا ما يعادل 62 تمرين بيربي.
- حمل الأطفال لمدة 108 دقائق يوميًا، يحرق 259 سعرًا، ما يعادل 218 تمرين بيربي.
- اللعب مع الأطفال لمدة 50 دقيقة يوميًا، يحرق 174 سعرًا، ما يعادل 146 تمرين بيربي.
- دفع عربة الطفل والمشي به لمدة 102 دقيقة يوميًا، يحرق 184 سعرة حرية، ما يعادل 73 تمرين بيربي.
- الكنس لمدة 138 دقيقة في الأسبوع، يعمل على حرق 377 سعرًا، ما يعادل 317 من تمرين بيربي.
- المسح لمدة 138 دقيقة في الأسبوع، يحرق 377 سعرًا، ما يعادل 317 تمرين بيربي.
- نقل الأغراض من السيارة لمدة 132 دقيقة في الأسبوع، يحرق 387 سعرًا، ما يعادل 325 تمرين بيربي.
- كى الملابس لمدة 92 دقيقة في الأسبوع، يحرق 221 سعر حراري، ما يعادل 186 تمرين بيربي.
- غسيل الملابس ونشرها لمدة 107 دقائق في الأسبوع، يحرق 202 سعر حراري، ما يعادل 169 تمرين بيربي.
- ترتيب السرير لمتوسط 140 دقيقة في الأسبوع، يحرق 175 سعرًا، ما يعادل 147 تمرين بيربي.
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