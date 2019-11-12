الطبخ يحرق 52 سعرًا .. إليك جدول الأعمال المنزلية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت دراسة جديدة من شركة ورين كيتشن في المملكة المتحدة، أن تنظيف المنزل يساعد في حرق السعرًات الحرارية، ويمكن لأربعين دقيقة فقط من التنظيف أن تحرق 96 سعرًا وهو ما يوازي أداء 81 حركة من تمرين بيربي.

تمرين بيربي، يتم في 4 حركات (الوقوف، ثم وضع القرفصاء مع وضع اليدين على الأرض، وعد حركة ضغط، الوقوف مرة أخرى).

ونشر موقع ديلي ميل جدول التنظيف، وما يقابله من حرق السعرًات الحرارية ومقارنة ذلك بأداء تمرين البيربي: