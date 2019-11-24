العثور على جثة Goo Hara في شقتها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عُثر على نجمة الكيبوب، Goo Hara، ميتة في شقتها في سيول، بعد أسبوعين فقط من البدء في العودة إلى جولاتها الفنية، وتسبب النبأ في حزن شديد لمتابعيها.

قبل أيام فقط، كانت غو هارا بدأت جولة فنية في اليابان امتدت من 14 إلى 19 نوفمبر؛ للترويج لألبومها الجديد.

وتأتي وفاة النجمة الشهيرة بعد محاولتها الانتحار قبل 6 أشهر، وقالت الشرطة إن ذلك لن يمنع من التحقيق في ملابسات الوفاة التي اُكتشفت اليوم.

وسبق وأن اعتذرت غو هارا لمحبيها بعد أن تسببت في ضجة لنبأ انتحارها، حيث أشعلت ردود فعل قوية بين المعجبين، حين كتبت على إينسغرام، وداعًا، لكن الشرطة اقتحمت منزلها ونقلتها إلى المستشفى، وقالت لصحيفة سانكي سبورتس بعد أيام من شفائها: أنا أعتذر عن التسبب في إزعاج الجميع، وفيما يتعلق بصحتي فإني أتعافى، كنت أعاني من مشكلات نفسية، لكن من الآن فصاعدًا، سأحاول أن أكون أفضل.

ليست الأولى:

غو هارا ليست الفنانة الأولى التي تشعر بضغوط شديدة تحت تأثير النجومية في هذه الصناعة المثيرة للجدل، حيث يواجه العديد من نجوم K-pop ضغطًا نفسيًا هائلًا، وفي حين أن مثل هذه الضغوطات شائعة بين المشاهير في جميع أنحاء العالم، لكنها تتضخم في كوريا التي تتمتع بأسرع سرعات الإنترنت في العالم وأعلى استخدام للهواتف الذكية، ومن جانب آخر، فإن المحظورات المتعلقة بالمرض العقلي تُثني الكثيرين عن طلب المساعدة الطبية، لاسيما وإن كان الشخص من الشخصيات العامة، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

في الشهر الماضي، عُثر على سولي، وهي نجمة كورية مشهورة أيضًا، ميتة في شقتها بعد كفاح مع مرض الاكتئاب، وفي ديسمبر 2017، قتل الفنان الكوري كيم جونغ هيون نفسه بعد معاناته من الاكتئاب، وقال في رسالة وداعه: أنا محطم من الداخل، الاكتئاب استهلكني، ولم أتمكن من التغلب عليه، وتسبب موته في حزن ملايين المعجبين حول العالم.