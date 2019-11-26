العراق تفوز على قطر في افتتاح خليجي 24

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة قطر ضد العراق، التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بفوز أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف.

قطر ضد العراق:

وبدأت مباراة قطر ضد العراق بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض ومرر يوسف عبدالرزاق عرضية مميزة للاعب أكرم عفيف، ولكن الحارس جلال حسن تصدى لتسديدته، وكاد المعز علي أن يهز شباك أسود الرافدين، إلا أن كرته خرجت بعيدًا.

وكاد نجم أسود الرافدين مهند علي “ميمي”، أن يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 من أحداث مباراة قطر ضد العراق اليوم بعدما راوغ المدافعين، ولكن مرت تسديدته بجوار المرمى.

ونجح نجم أسود الرافدين محمد قاسم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 من أحداث مباراة قطر ضد العراق اليوم، وعزز اللاعب ذاته تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ في الدقيقة 27 بتسديدة صاروخية.

وحاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة، ووصل كثيرًا لمرمى الضيوف، ولكن لم يكن هناك خطورة حقيقة على المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة قطر ضد العراق بتقدم أسود الرافدين بهدفين دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط أصحاب الأرض وتمكن عبدالعزيز حاتم من تقليص الفارق في الدقيقة 49، واستمرت محاولات المنتخبين، ولكن دون خطورة على المرميين.

واعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، وتألق حارس أسود الرافدين وأبعد انفراد محمد مونتاري، لتنتهي مباراة قطر ضد العراق بخسارة العنابي بنتيجة 2/ 1.

وبعد مباراة قطر ضد العراق اليوم، حصد أسود الرافدين على 3 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، فيما بقى العنابي بدون نقاط.