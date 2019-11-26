العطوي يقترب من الإقالة

المواطن - مروة نبيل

يواجه خالد العطوي خطر الإقالة من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل في مباراة، وخسر 6 مواجهات.

الإقالة تقترب:

وعلق الناقد الرياضي أحمد العقيل على تراجع نتائج فارس الدهناء قائلًا: “ما يحدث في الاتفاق لا يستدعي كل هذا الترتيب.. وإقالة المدرب لا تحتاج إلى هذه الترتيبات وخالد العطوي أخذ فرصته كاملة”.

وتابع أحمد العقيل خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “رحيل خالد العطوي مسألة وقت وأيامه في الاتفاق معدودة”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي محمد الخميس: “لا يليق في الأندية أن تمهد لقرار مثل إقالة المدرب حتى لو كان هذا القرار صائبًا تمامًا”.