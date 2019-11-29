العفو الدولية : 161 قتيلًا ضحايا احتجاجات #إيران

المواطن - متابعة

أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد ضحايا قتلى المظاهرات التي اشتعلت الأسبوع الماضي وصل 161 قتيلًا ومئات الجرحى.

وفتحت قوات الأمن النار بشكل مفرط وتعاملت بقسوة مع المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع بعد رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي في الوقت الذي يواصل فيه القادة الإيرانيون التأكيد على وأد هذه الانتفاضة بأي ثمن.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، حسين سلامي وصف الاحتجاجات بأنها “الفتنة الكبيرة” التي يجب القضاء عليها بأي ثمن.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية في إيران قبل أيام تصريحات علي فداوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الذي ادعى أن بعض المحتجين كانوا مسلحين وكانوا يقتلون المتظاهرين الآخرين.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت مؤخرًا أن قوات الأمن الإيرانية النظامية هي مَن قام بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين السلميين، خلافًا لما تدعيه طهران من أن جهات مسلحة بين المحتجين، هي مَن أطلق النار على المحتجين.