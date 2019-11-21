العويران يتوقع فوز #الهلال برباعية

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران عن توقعاته بشأن نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وقال العويران عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إن شاء الله.. بعدد الطائرات اللي حركت إلى اليابان، النتيجة 4/ زيرو لصالح الهلال”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وجه بتخصيص 4 طائرات لنقل الجمهور لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراته الهامة ضد أوراوا الياباني.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية ضد أوراوا الياباني، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.