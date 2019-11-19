العويران يشكر الجماهير: غمرتوني بمشاعركم

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران، الشكر للجماهير بعد مطالبتهم بإقالة حفل اعتزال له أسوة بنجم الهلال السابق ياسر القحطاني.

العويران يستحق حفل اعتزال:

ودشنت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم العويران يستحق حفل اعتزال وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا، مؤكدين أنه حقق إنجازات كبيرة من الأخضر، ومن أبرزها هدفه في نهائيات كأس العالم 1994.

وكتب سعيد العويران عبر حسابه على “تويتر”: “لكل من تمنى لي الخير وطالب بإقامة حفل اعتزالي غمرتوني بمشاعركم الصادقة وأكرمتوني بأمنياتكم والله لا يحرمني من محبتكم”.

وتابع سعيد العويران تغريدته قائلًا: “فإن تم التكريم فللوطن على أبنائه أيادي بيضاء وتقديرهم غير مستغرب.. وإذا الله ما كتب فأنا بخير ونعمة.. ألف شكر لا عدمتكم”.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سعيد العويران سبق ووعد بإقامة حفل اعتزال كبير، بناء على طلب أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” العام الماضي، وذلك قبل أن يرحل عن منصبه كرئيس لهيئة الرياضة.