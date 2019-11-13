الغنوشي رئيسًا للبرلمان في تونس

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انتخب راشد الغنوشي، رئيس ومؤسس حزب النهضة، اليوم الأربعاء، رئيسًا للبرلمان بغالبية الأصوات، بعد أن دعمه منافسه حزب “قلب تونس”؛ مما يفتح الطريق لائتلاف محتمل بينهما في الحكومة المقبلة.

وحصل الغنوشي على 123 صوتًا من مجموع 217، ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن عام 2011، عقب احتجاجات أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

ونافس على منصب رئيس البرلمان كلٌّ من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعبير موسي وهي من مؤيدي زين العابدين بن علي.

وفشلت النهضة في الوصول لاتفاق مع حزبي التيار والشعب بعد مفاوضات في الأسابيع الماضية.

وطالب حزبا التيار والشعب خلال مفاوضات النهضة، بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة، حتى تدعم الغنوشي رئيسًا للبرلمان.

ويتعين أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية، الجمعة على أقصى تقدير.