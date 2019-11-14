الفرج يسجل التعادل في شباك أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج في تسجيل هدف التعادل في شباك أوزبكستان عند الدقيقة 85 من رأسية مميزة، لتصبح النتيجة 2/2.

وكانت أوزبكستان قد تمكنت من هز شباك الأخضر في الدقيقة 16، بعد خطأ من اللاعب ياسر الشهراني، قبل أن يدرك التعادل عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء عن طريق النجم سلمان الفرج بنجاح.

وتقدمت أوزبكستان مجددًا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، بعد اصطدام الكرة بيد ياسر الشهراني، قبل أن يتعادل الفرج مجددًا.

وتلعب السعودية وأوزبكستان الآن على ملعب باختاكور في العاصمة طشقند ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.