الفيفا: #الهلال قريب من الثالثة

المواطن - محمد سمعه

تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” عن فوز نادي الهلال بالأمس بهدف دون رد على حساب نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أكد موقع الفيفا أن الهلال يملك أفضلية نسبية للتتويج باللقب الثالث له في دوري الأبطال الآسيوي.

وقال الموقع الرسمي للفيفا إن رأسية البيروفي أندري كاريلو أعطت أفضلية بسيطة للهلال قبل مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان.

وكان الهلال نجح في الفوز للمرة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، حيث لم يسبق له الفوز في مباراتي الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2017 أمام نادي ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على الترتيب.

وتحدث بعض من الصحف والمواقع العالمية حول فوز الهلال بالأمس في جولة الذهاب، حيث قالت شبكة يورو سبورت إن رأسية كاريلو منحت الهلال الأفضلية قبل لقاء العودة.

وذكر موقع Saudi Gazette أن فوز الهلال يضع له قدمًا على منصة التتويج الآسيوي بعد الفوز في الذهاب، أما صحيفة LA VANGUARDIA الإسبانية فأكدت أن رأسية كاريلو منحت الهلال أفضلية بسيطة قبل لقاء العودة في اليابان.

وبحث النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال عن تقديم هدية خاصة لأزرق العاصمة، وذلك بعد محاولات الفريق الهلالي التعاقد معه بصورة دائمة من نادي بنفيكا البرتغالي مؤخرًا.

هدية مثالية من كاريلو

ولم يجد كاريلو هدية أفضل من تسجيل هدف الفوز المهم للهلال في شباك أوراوا الياباني بالأمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث وضع هذا الهدف القدم الأولى للهلال على منصة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

جدير بالذكر أن كاريلو سدد مرتين على المرمى وصنع 4 فرص للتهديف بجانب تسجيله هدف المباراة الوحيد.

معاناة تنتهي بفائدة

وكان الهلال عانى كثيرًا للتعاقد مع كاريلو بصورة نهائية من بنفيكا، حيث أراد بنفيكا الحصول على 18 مليون يورو بعدما قدم الهلال 15 مليون يورو لتحويل إعارة كاريلو إلى بيع نهائي، ورحب الهلال بمطلب النادي البرتغالي ليتعاقد مع النجم البيروفي بصورة نهائية.