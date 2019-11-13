القحطاني رائد الملاكمة يكشف أمنيته الجريئة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

زهير القحطاني هو شخص من اثنين فقط من لاعبي الملاكمة المحترفين في المملكة، وفي الواقع كان الأول على الإطلاق الذي يحترف تلك الرياضة في البلاد، وأدرك أنه سيكون رائدًا في المجال عندما حاول التواصل مع لاعبين سابقين ليستفد من خبراتهم، لكنه لم يجد أحداً.

أجرى القحطاني حواراً مع الموقع الأمريكي Techballad، قائلاً: نظرت إلى الماضي لأجد بطلاً سعودياً لكني وجدت نسيم حامد، والرجل الحديدي مايك تايسون، ذُهلت من عدم وجود اسم أي ملاكم سعودي، وتعجبت من أني سأكون يوماً أول ملاكم سعودي في الوزن الثقيل.

المحارب العربي:

يُلقب القحطاني في الخارج بـ المحارب العربي، وبطريقة ما ساعدت نشأته في تطوير موهبته؛ إذ كانت طفولته في جدة سعيدةً، لكنه واجه تعثراً شديداً وعقبات متعددة عندما أُرسل وأشقاؤه الخمسة إلى لندن لدراسة واكتشاف اللغة الإنجليزية.

تعرض القحطاني للتنمر والمضايقات من زملائه في لندن، وما زاد من الطين بِلة أنه كان يعاني من مشكلة في الكلام بعمر 9 سنوات، وقال عن ذلك: في ثقافتي، من المهين أن أشعر بالخوف أو أن أتعرض للضرب، ذات يوم، لاحظت والدتي كدمات بعيني وجروحاً بشفتي، فقررت ألا أدعها تراني كذلك مرة أخرى.

وتابع: بدأت أخوض الكثير من المعارك في المدرسة، كرهت أي شخص يتنمر على الآخرين، ودافعت عن الجميع، في السنة الأولى وحدها واجهت 100 معركة، قاتلت على الدرج، في الفصول الدراسية، في الممرات، في المراحيض.

وأضاف أنه بالتدريج وبالخبرة، أدرك أن الملاكمة فن وليس قتالاً.

أما عن موقف أسرته تجاه هوايته قال: أمي وأبي أفراد عاديون، لا يفكرون في الرياضة، قالوا لي كن مهندسًا أو طبيبا، وعندما أخبرتهم في رغبتي بأن أكون ملاكما، قالوا هل تريد أن تكون مثل محمد علي لكن أنحف وأقصر؟، لكن مجرد أن خطيت خطواتي الأولى دعموني بشكل كبير.

وواصل: الحقيقة، ليس أهلي فقط من دعموني، بل شرفت بأبناء وطني في المملكة، ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا ممتن لذلك.

طموحات القحطاني:

عبر القحطاني في الحوار عن أمنية له وصفها بالجريئة، قائلاً إنه يتمنى أن تصبح المملكة لاس فيغاس الجديدة، وقال إنه يرى أحلامه تتحقق رويداً رويداً باستضافة المملكة نزال العودة في الملاكمة بين الملاكمين المكسيكي الأمريكي آندي رويز والبريطاني أنتوني جوشوا في فئة الوزن الثقيل المرتقبة في 7 ديسمبر المقبل.