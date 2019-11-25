المدرسة الرومانية صاحبة السعادة لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

انضم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال إلى لائحة الشرف الخاصة بأعظم المدربين الذين حققوا بطولات قارية مع الأزرق، بعد فوزه بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

ومن المعروف أن المدرسة التدريبية الرومانية حققت العديد من النجاحات مع نادي الهلال، لينضم لوشيسكو إلى قائمة المدربين الرومان المتوجين بألقاب قارية مع الفريق الهلالي.

وكان الهلال فاز في عام 2000 بلقب كأس آسيا للأندية أبطال الدوري تحت قيادة الروماني يوردنيسكو وذلك بعد الفوز على نادي جوبيليو الياباني، وفاز الهلال أيضًا بلقب كأس السوبر الآسيوي في عام 2000 تحت قيادة الروماني إيلي بلاتشي بعد الفوز على نادي شيميزو الياباني بثلاثية مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وتمكن الهلال من الفوز على خمس فرق سبق لها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا وهم” العين الإماراتي، الاتحاد، الاستقلال الإيراني، السد القطري، أوراوا الياباني” في نسخة 2019.

وسبق لنادي الاستقلال الفوز باللقب مرتين في عامي 1970 و 1991، بينما فاز السد باللقب عامي 1989و 2011، وحقق العين اللقب مرة واحدة في عام 2003، بينما فاز الاتحاد باللقب عامي 2004 و 2005، وحقق أوراوا اللقب مرتين عامي 2007 و 2017.

ويخوض الهلال أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

يذكر أن الهلال تُوج بثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا، بعد حصد اللقب أعوام 1992 و 2000.