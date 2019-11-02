النصر يصعد للوصافة ويُهدد صدارة #الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا عريضًا، اليوم السبت، على حساب نادي أبها برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله التسجيل للنصر في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وأضاف اللاعب يحيى الشهري بعد ذلك الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة السادسة والعشرين، ثم سجل حمد الله الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة السادسة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر وأبها، بتقدم العالمي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الرابع للعالمي في الدقيقة الـ59 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي بيتروس.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز العاشر.