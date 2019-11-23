الهلال يختتم التحضيرات للنهائي الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا الياباني، غدًا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن التدريب الأخير للعناصر الهلالية اشتمل على تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على نصف الملعب.

جدير بالذكر أن ملعب سايتاما 2002 احتضن اليوم التدريب الأخير للهلال قبل لقاء أوراوا، وشهد المران متابعة من فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الفريق الهلالي.

وأوضح محمد الشلهوب نجم الهلال اليوم في المؤتمر الصحافي أن وصول الأزرق إلى نهائي دوري أبطال آسيا في العام الحالي هو دليل على قوة الفريق.

وتحدث الشلهوب قائلًا: من بداية البطولة كنا حريصين كلاعبين وجهاز فني وإداري على أن نكون على قلب واحد، ووصولنا إلى النهائي دليل على قوة الفريق، وسنقاتل حتى نهاية المباراة.

وأضاف محمد الشلهوب: أنا سعيد بتواجدي بعد 19 عامًً في هذا النهائي بعد أول نهائي لي في عام 2000 أمام نادي جابيليو الياباني.

وفي السياق ذاته، كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، عن الطريقة الوحيدة التي تضمن لأزرق العاصمة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا غدًا أمام أوراوا الياباني.

وتحدث لوشيسكو قائلًا: في مثل هذه المباريات لا توجد أعذار، علينا التعامل مع كل الظروف، وأن نمتلك القدرة على تجاوز كل المصاعب، وسنحاول أن نؤدي بأفضل صورة وأن نُقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتتويج باللقب.

وتابع لوشيسكو: الكأس يأتي به اللاعبون بأقدامهم داخل الملعب وليس المدرب، والبطولة الآسيوية هي حلم الجميع.