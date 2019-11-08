الهلال يخطط لمعاقبة أوراوا على طريقة ميلان وليفربول

المواطن - محمد سمعه

سيكون الهدف الرئيسي للاعبي الهلال عند مواجهة نادي أوراوا الياباني غدًا السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا هو الثأر من الفريق الياباني الذي خطف اللقب من أنياب الهلال في النهائي نسخة عام 2017.

ويخطط الهلال لمعاقبة أورارا على طريقة مباراتي ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2005 و2007.

وكان ميلان الإيطالي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2005 لمصلحة ليفربول بركلات الترجيح بعد التعادل 3- 3 في الوقت الأصلي، ثم رد ميلان اعتباره بالفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 الذي أُقيم في العاصمة اليونانية أثينا.

ويخوض خمسة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال النهائي القاري الثالث لهم في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال آخر خمس سنوات.

وخاض كل من “محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، نواف العابد” نهائي دوري أبطال آسيا مع الهلال عامي 2014 و2017 ضد ناديي ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على الترتيب، لكن الحظ لم يُحالف الهلال للفوز باللقب الآسيوي في العامين.

وستكون الفرصة ذهبية للخماسي الهلالي في حال وُفق الهلال في الفوز في مجموع المباراتين على نادي أورارا من أجل تحقيق اللقب الثالث للأزرق في دوري أبطال آسيا والتأهل للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في قطر.

من ناحية أخرى، يتفاءل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكذلك الجمهور الهلالي بـ ملعب جامعة الملك سعود الشهير بـ”محيط الرعب”، حيث يحتضن مواجهة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا غدًا بين الهلال وأوراوا.

وكان ملعب الجامعة احتضن للمرة الأولى مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا في فبراير من عام 2018 ضد نادي العين الإماراتي، ووقتها تعادل الهلال بدون أهداف.

وبعد مرور عام وتسعة أشهر، ينتظر فريق الهلال وجماهير الأزرق، أن يبتسم الملعب لهم غدًا أمام أوراوا الياباني في موعد مهم ومناسبة منتظرة، ليحقق الهلال نتيجة إيجابية على أرضية ملعب الجامعة تقربه من التتويج باللقب الآسيوي، قبل مباراة العودة في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.