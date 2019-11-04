الهيئة العامة للرياضة تستدعي آل مغني
بسبب تصريحاته الأخيرة

الهيئة العامة للرياضة تستدعي آل مغني

2019/11/04
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد آل مغني.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة أن استدعاء آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال هذه الأزمة.

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قد أعلنت قبل عدة أيام إسقاط عضوية آل مغني، بعد استكمال الإجراءات القانونية واستنادًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية السعودية.

وأطلق آل مغني سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، انتقد فيها إدارة نادي النصر، مؤكدًا أنه يخطط للاستغناء عن الثنائي البرازيلي مايكون وبيتروس، والمغربي نور الدين أمرابط، والمهاجم النيجيري أحمد موسى.

كما أكد آل مغني أن نادي النصر يُعاني من أزمة مالية كبرى خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الديون وصلت إلى 50 مليون ريال في عهد صفوان السويكت.


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  • هذا ما يتمناه كحيلان !
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