بدء حجز تذاكر حفل #الهلال في البوليفارد

المواطن - محمد سمعه

ذكر حساب موسم الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم بدء حجز تذاكر حفل نادي الهلال وذلك بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرًا.

ونشر حساب موسم الرياض رابط حجز التذاكر قائلًا: شاركنا أجمل وأكبر احتفالية للهلال كبير آسيا.

ومن المنتظر إقامة حفل الهلال في البوليفارد غدًا الخميس حيث سينطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، وسيُحيي الحفل كل من راشد الفارس، رابح صقر، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي والفنان ماجد المهندس.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه استقبل، مساء الاثنين الماضي، إدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا هو يحمل كأس دوري أبطال آسيا بصحبة نجوم الهلال الحاليين والسابقين، بجانب أعضاء مجلس إدارته.

وشهد استقبال تركي آل الشيخ للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تواجد العديد من نجومه السابقين، ومنهم محمد الدعيع، سامي الجابر، نواف التمياط وياسر القحطاني.