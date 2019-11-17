بداية جديدة لـ نايف هزازي في يناير

المواطن - محمد سمعه

يطمح اللاعب نايف هزازي نجم النصر والاتحاد السابق إلى العودة من جديد للتألق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عن طريق الانضمام لأحد أندية دوري المحترفين في يناير المقبل.

ومنذ عام 2018 لم يُمارس نايف هزازي كرة القدم، حيث خاض آخر تجربة احترافية له مع نادي أحد ثم ترك كرة القدم بعد ذلك.

ويخوض نايف هزازي حاليًا برنامجًا إعداديًا خاصًا به حتى يكون مؤهلًا للمشاركة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في يناير 2020.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب نايف هزازي عن السبب الرئيسي وراء فشل انضمامه لنادي الشباب في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وتحدث نايف هزازي لـ برنامج كورة قائلًا: للأمانة لعبت بشكل رائع مع نادي الشباب لمدة عامين ونجحت في الفوز ببطولة كأس الملك وكأس السوبر، لكن ظروف حصلت لي جعلتني أرحل عن الليث.

سر عدم الانضمام للشباب

وأضاف نايف هزازي: كانت هناك مفاوضات بالفعل لانضمامي إلى الشباب في الموسم الحالي، لكن خالد البلطان رئيس النادي رفض الموضوع ولهذا لم أنضم إلى الشباب.

وتابع نايف هزازي: أعتقد أن تصريحي السابق حول خالد البلطان كان السبب وراء فشل انضمامي للشباب، لقد قلت إن البلطان رحل في الفترة الماضية عن الشباب ووقتها الرواتب كانت متأخرة لمدة 7 أو 8 أشهر وطالبته بالبقاء حتى حل الأزمة، لكن أعتقد أنه غضب بسبب هذا التصريح.

جدير بالذكر أن نايف هزازي سبق له اللعب مع نادي الشباب في الفترة من عام 2013 حتى 2015، ثم انضم بعد ذلك لنادي النصر.

معاناة مع النصر

وقال نايف هزازي عن مسألة تأخر مستحقاته المالية من نادي النصر: “كل ما يجيني عروض يقولون: أنت عندك مشاكل! كيف عندي مشاكل، أنا في النصر قعدت 9 أشهر لحين صرت أترجى رجاء لأجل الراتب”.

وأكمل نايف هزازي حديثه قائلًا: “النصر ما خذلني، اللي خذلوني أشخاص، وكان في أمور داخلية كثيرة معي ما أحد يستوعبها، وتصريحي أثر عليّ سلبيًّا بشكل كبير”.