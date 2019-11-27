برشلونة يكشف إصابة ديمبلي

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا بشأن الإصابة التي تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبلي خلال مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء أمس الأربعاء.

ويلعب برشلونة ضد بوروسيا دورتموند- الآن- ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ديمبلي يُعاني من إصابة في فخذه الأيمن، وفي انتظار الفحوصات الطبية الدقيقة؛ للوقوف على مدى الإصابة”

وتعرض ديمبلي للإصابة بعد التحام مع مانويل أكانجي مدافع بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقة 25، حيث جلس على أرض الملعب وخلع حذاءه، وقرر مدرب البارشا فالفيردي الدفع بالفرنسي أنطوان جريزمان بدلًا منه.