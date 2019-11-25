بسيط ويتحدث إلى الناس.. تفاصيل لقاء محمد بن سلمان وأديب

المواطن - الرياض - الصورة بعدسة : بندر الجلعود

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس الأول الأحد، تفاصيل لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال حفل غداء أقيم على هامش سباق السيارات “فورمولا إي” ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: إن ولي العهد وصل في الموعد، وبالتحديد في الساعة الواحدة، وذلك في حضور شخصيات خليجية رسمية هامة.

حفاوة شديدة:

وتابع أديب: الأمير محمد بن سلمان صافح الناس، وفوجئت به يسلم عليّ بحفاوة شديدة، شاهدته مرتين، كانت الأولى في السفارة السعودية بمصر والثانية في المملكة، وقال لي: إزيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ بتعمل إيه؟ إيه الحكاية؟ مصر عاملة إيه؟.

وأضاف أديب، أنه استقبله بحفاوة شديدة، واصفًا الأمير محمد بن سلمان بأنه “رجل متواضع”، متابعًا: “قلت له إنني زرت الرياض على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، وأن المملكة في تغير مستمر، أشياء كثيرة تحدث”.

بساطة ومناقشة:

وأردف الإعلامي: ولي العهد تحدث مع الناس كلها، الناس اللي نظموا السباق، ووزير الداخلية الإماراتي، وولي عهد البحرين، هو شخص بسيط، يتناقش ويتحاور ويتحدث إلى الناس”.

واستكمل عمرو أديب أنه كان في إحدى اللحظات يقف بعيدًا بعض الشيء، وكان ولي العهد يتجول وسط الضيوف، إذ سأله: “قل لي إيه أخبارك؟ وأجابه أديب: الحمد لله، كله جميل، ثم نادى الدكتور فهد التونسي المستشار بالديوان الملكي، وقال له: يا فهد إذا سمحت اشرح لعمرو ماذا نفعل ورؤيتنا، وبالفعل شرح لي كيف تفكر المملكة، والاقتصاد والتصنيع والتسليح والتعاون المشترك الخارجي وأرامكو.

شخصية محبوبة:

وواصل: “ولي العهد طول الوقت عينه على الناس كلها، شخصية محبوبة جدًّا”، مشددًا على أنه ليس غريبًا على “الأمير الشاب” محمد بن سلمان أن يصبح رجل دولة؛ لأنه تربية رجل الدولة الأعظم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قضى الكثير من حياته وهو أمير لمنطقة الرياض، وقد كان مديرًا ورئيسًا جيدًا يجيد إدارة شؤون الدولة.

وقال: “نشأ ولي العهد في منزل الملك سلمان، ووضع لبنات التغيير في إمارة الرياض”.

وعن الشعبية الشديدة التي يتمتع بها الأمير محمد بن سلمان عند الشباب، قال أديب: “الجاكيت الذي كان يرتديه أصبح تريند، وسألوه من أين أحضرته لكي نرتدي مثله”.

وكان ولي العهد شهد، يوم الجمعة الماضي، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.