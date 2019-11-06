بعثة أوراوا الياباني تصل الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة نادي أوراوا الياباني، اليوم الأربعاء، إلى الرياض وذلك استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وستُقام مباراة الذهاب بين ناديي الهلال وأوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان نادي الهلال تأهل للدور النهائي على حساب نادي السد القطري، بينما تأهل نادي أوراوا على حساب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

ويملك نادي الهلال الفرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مرتين، وذلك في حال نجح في الفوز في نهائي النسخة الآسيوية 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وتنص قواعد النسخة المعدلة من مونديال الأندية طبقًا للفيفا على مشاركة بطل نسخة 2019 في مونديال الأندية 2021 مع بطل نسخة دوري أبطال آسيا 2020 وأحد وصيف بطولتي دوري أبطال آسيا 2019 و2020.

بالطبع في حال فاز الهلال بنسخة دوري أبطال آسيا في العام الحالي فسيضمن المشاركة في مونديال الأندية 2019 الذي يُقام في قطر شهر ديسمبر المقبل، وسيضمن أيضًا المشاركة في مونديال 2021 الذي يُقام في الصين رسميًّا بقرار من الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر مشاركة قارة آسيا في مونديال الأندية 2021 بثلاثة مقاعد.