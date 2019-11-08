بعدسة “المواطن” .. لقطات من المؤتمر الصحافي لـ مباراة #الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه - تصوير : خالد الحمودي

وثقت عدسة صحيفة “المواطن” لحظات المؤتمر الصحافي لمباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقالته غدًا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وحضر المؤتمر الصحافي كل من الروماني رازفان لوشيسكو والحارس عبدالله المعيوف من الهلال، بينما حضر المدرب الياباني تيسوشي أوتسوكي وقائد نادي أوراوا.

وأكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، موضحًا أنه حاول تدوير اللاعبين مؤخرًا لتجنب الإجهاد.

وقال: “نمثل السعودية غدًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ولا ننسى أنه نهائي على شوطين، فريقنا بكامل الجاهزية والحماس.. ولا نخشى شيء أبدًا، الثقة والاستمتاع بالمباراة هو سلاح قوي في كرة القدم”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أوراوا الياباني قائلًا: “سمعت الكثير من مطالبات الجماهير بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا منذ قدومي والآن نحن نقترب من تحقيقها”.

وعن مشاركة محمد كنو في مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، قال: “كنو شارك في التمارين الجماعية، غدًا يتضح بشكل أكبر هل سيلعب في مباراة الذهاب أو نحافظ عليه لمباراة الإياب”.

وأضاف المدرب الروماني: “حاولت التدوير في الفترة الأخيرة حتى لا يجهد الفريق، وقد يكون ذلك سبب في انخفاض رتم الفريق في المباريات الماضية، الأهم أننا اليوم جميعًا جاهزين”.

بينما أكد الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، أن فريقه يسعى إلى تقديم صورة تليق باسم المملكة.

وأشار المدرب الياباني تيسوشي أوتسوكي، المدير الفني لنادي أوراوا الياباني، أن فريقه جاهز ومستعد لمواجهة نادي الهلال.

وتحدث تيسوشي أوتسوكي في المؤتمر الصحافي قائلًا: نثق بحارسنا الثاني ومتأكد أنه سيظهر بمستوى جيد غدًا أمام الهلال، الكل جاهز ولا توجد فروقات بين اللاعب الأساسي والاحتياطي.

وأضاف أوتسوكي: أوراوا قادر على تحقيق اللقب الآسيوي على حساب الهلال مرة أخرى، وسنقاتل من أجل الفوز وإسعاد جماهيرنا.

وتابع مدرب أوراوا: غياب هداف الفريق لا يعني أننا سندافع غدًا، نحن نسعى للتسجيل في الرياض والخروج بأكبر عدد من الأهداف.