بلعمري يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثار المدافع الجزائري جمال بلعمري حالة من الجدل بعد تكرار غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بدون عذر.

وكان جمال بلعمري قد غاب عن مران الليوث بدون عذر قبل مباراة الفيحاء الماضية، وعاد للمشاركة في التمارين الجماعية، قبل أن يعود المدافع الجزائري للغياب مجددًا، حسبما أعلن نادي الشباب.

أزمة بلعمري

وتحدث الإعلامي مازن العسرج عن سبب الأزمة قائلًا: “اللاعب العربي غالباً ما يرى نفسه أكبر من الفريق .. وهذا سبب ما يحدث بين جمال بلعمري ونادي الشباب خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “خالد البلطان عقلية استثمارية ويتعامل مع اللاعبين بشكل صارم .. قد ما تعطيني أعطيك”.

وعلق الإعلامي حسن القرني على هذه الأزمة قائلًا: “العقد شريعة المتعاقدين وليس من حق أي لاعب أن يطلب زيادة غير ما تم الاتفاق عليه .. والحل لجمال بلعمري أن يأتي للشبابيين بعرض مغري”.

وتابع الإعلامي تركي السالم: “لا أتوقع أن يستمر جمال بلعمري في الشباب حتى يناير القادم”، وأضاف الإعلامي محمد الخميس: “كثرة غياب جمال بلعمري غير مبررة ولا تليق بلاعب محترف .. والواجب علية احترام عقده”.