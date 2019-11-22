بيع 24 سيارة بأكثر من 83 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، انتهاء مزاد معرض الرياض للسيارات ببيع 24 سيارة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: إن القيمة المباعة للسيارات بلغت 22.190 مليون دولار؛ ما يعادل أكثر من 83 مليون ريال سعودي.

وتابع أن أغلى سيارة كانت بـ5.5 مليون دولار، وأقل سعر بيعت كانت 30 ألف دولار، مضيفًا: ترقبوا مزاد الغد تتواجد به 160 سيارة.

ويضم معرض الرياض للسيارات بالمنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، فعاليات عديدة لعشاق السيارات، ومنها معرض فيراري والمزاد، وسباق المحاكاة، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية.

كما يحتوي المعرض على أكثر من 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى سيارات نادرة توجد لأول مرة في المملكة.

وسيكون لدى عشاق السيارات الشغوفين بقطع التعديل، والإكسسوارات والمشاركة في مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة، فرصةٌ لتلبية طموحاتهم عبر معرض الرياض للسيارات الذي يمتد حتى يوم 26 من الشهر الجاري ضمن موسم الرياض.