تبرئة طفلة مصرية قتلت سائقًا حاول اغتصابها

المواطن - متابعة

قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، تبرئة فتاة مصرية من تُهم قتل سائق حاول اغتصابها، قائلًا إنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية ضد الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عامًا.

وأكد النائب العام في بيان له، أن التحقيقات أكدت وجود الفتاة في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

وأكدت محامية الفتاة أن: “قرار النائب العام يمثل روح القانون، وتحكيم للإنسانية، حيث راعى الطفلة وموقفها ووضعها وقت الاعتداء عليها ومحاولة ابتزازها، مؤكدة أن النائب العام أمر بانعدام الدعوى المقدمة ضد الطفلة وهو ما يعني براءتها وليس حفظ القضية.

وأضافت أن قرار النائب العام تاريخي ويحترم الإنسانية ويحافظ على العرض والشرف الكرامة.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية قالت محامية الفتاة : قرار النائب العام تاريخي ويخص كل أنثى بمصر، لكن القرار لا يؤخذ ذريعة لقتل كل من يقترب من أي فتاة، أميرة كان لها وضع خاص، بوجودها في صحراء.

وقالت الفتاة التي تدعى أميرة أحمد والتي أُطلق عليها فتاة العياط إن السائق اختطفها في منطقة ريفية مهجورة في صحراء العياط بمحافظة الجيزة في يوليو الماضي، حيث قامت بقتله بسكين وطعنته 13 طعنة.