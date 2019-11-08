تحذير : الطهي بهذه الأدوات قد يصيبك بالعقم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حذر خبراء الصحة، من استخدام الأدوات البلاستيكية أثناء طهي الطعام؛ لاحتوائها على مواد كيميائية تتفاعل مع درجات الحرارة العالية لتصبح سامة.

ويقول العلماء إن العديد من ملاعق الطعام، والسكاكين، والأواني، والأدوات المساعدة في الطهي، تحتوي على مواد ضارة تسمى الأوليغرامات، تتسرب إلى الطعام عند درجات حرارة تزيد عن 70 درجة مئوية.

إذا ابتلعت جرعات عالية، فإن هذه المواد الكيميائية تسبب أمراض الكبد والغدة الدرقية، كما تم ربطها بالعقم والسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم.

وصدر التحذير الصارخ في تقرير جديد عن هيئة مراقبة سلامة الأغذية، والمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (Bfr)، أمس، ونشره موقع “ديلي ميل” البريطاني.

ويأتي ذلك وسط أدلة متزايدة على أن المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة المواد الغذائية تحتوي على مجموعة من السموم الضارة التي تتسرب إلى الوجبات.

فالعديد من الأواني البلاستيكية، مصنوعة من مواد كيميائية اصطناعية تجعلها متينة بدرجة كافية لتتحمل درجات الحرارة العالية، أثناء حفظ الطعام، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن هذه المواد الكيميائية تزيد من الأورام في الكبد والبنكرياس والخصيتين لدى الفئران، فضلًا عن تقليل الخصوبة.

وحذرت هيئة الرقابة الحكومية، الناس من اتصال الطعام الساخن بأي أداة بلاستيكية، حيث إن المواد الكيمائية، الأوليرغرامات، تتسرب عند تسخين البلاستيك، وتلتصق بالطعام.

ونصحت أيضًا بإجبار الشركات المصنعة على تجميع بيانات حول مقدار الأوليغرامات التي يمكن أن تتسرب من المنتجات عند تسخينها، حيث إن هناك نقصًا في البيانات حول هذه المعلومة.

يُعتقد حاليًا أن تناول 90 ميكروغرامًا، سيكون خطرًا على صحة شخص يزن 60 كيلوغرامًا.