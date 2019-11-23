تحذير من ضباب كثيف على الباحة

المواطن - الباحة

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر من ضباب كثيف على منطقة الباحة، يمتد حتى الساعة السابعة من صباح الغد.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن الحالة تشمل الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية، في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة.