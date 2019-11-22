تدشين رافعة لنقل مرضى الزهايمر بجدة

المواطن - الرياض

تلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تبرعًا من مصرف الإنماء؛ لدعم مشروع رافعة الزهايمر لنقل مرضى الزهايمر المشمولين من أسر الجمعية بالمنطقة الغربية.

ويأتي هذا التبرع من مصرف الإنماء (المساند الإستراتيجي للجمعية) في إطار مساهماته في المسؤولية المجتمعية، وسعيه المتواصل إلى تحقيق أثر إيجابي في شتى قطاعات المجتمع، التي تمثل أحد الإطارات الإستراتيجية للجمعية.

وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر قد دشنت برنامجها “نقل مرضى الزهايمر” في نهاية العام 2015م في منطقة الرياض بدعم من فاعلة خير، بالتزامن مع تدشين مشروع قرية الزهايمر الذي رعاه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في حي البجيري بالدرعية.

وبرنامج الرافعة لنقل مرضى الزهايمر عبارة عن سيارة مجهزة ومهيأة لنقل كبار السن من مرضى الزهايمر، من المنزل وحتى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومن المستشفى حتى المنزل، حيث تتوفر فيها الأمان في عملية النقل والحركة والراحة التامة، مع سائق مدرب على التعامل بمثل هذه الحالات، حيث تعمل الجمعية دومًا على توفير حياة كريمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع من خلال الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم.

وحقق هذا البرنامج لنقل مرضى الزهايمر نجاحات كبيرة منذ مطلع العام 2016م وحتى الآن في المنطقة الوسطى، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 464 مريضًا سنويًّا، ومن المتوقع أن يخدم البرنامج في المنطقة الغربية خلال السنتين القادمتين 380 مريضًا، وتخطط الجمعية الآن إلى شمول المنطقة الشرقية بهذه الخدمة، ومستقبلًا المناطق الأخرى.

وتقدم مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة مصرف الإنماء والرئيس التنفيذي والمسؤولين بالبنك لدعم هذا المشروع.

وفي بادرة كريمة، عملت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر على أن يتم توظيف الأيتام لقيادة هذه الرافعات ليكون مصدر رزق لهم، وتم التنسيق في ذلك مع جمعية إنسان المهتمة بقضايا الأيتام.