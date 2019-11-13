تدني الرؤية بجدة والليث وخليص ورابغ
حتى التاسعة مساءً

تدني الرؤية بجدة والليث وخليص ورابغ

2019/11/13
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من رياح نشطة، وسحب رعدية ممطرة على مساحات واسعة من منطقة مكة المكرمة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن التأثيرات المصاحبة للحالة، تتضمن النشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ويشمل الإنذار الليث، جدة، خليص، رابغ.

يأتي ذلك فيما قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.

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