تركي آل الشيخ: الي ما راح السفاري يروح تجربة رائعة

المواطن - الرياض

روّج رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لسفاري الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة: “الي ما راح السفاري يروح تجربة رائعة”.

ويستضيف موسم الرياض خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 10 ديسمبر فعالية “رياض سفاري”، والتي تفتح أبوابها للجمهور يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 9 مساءً.

وتعد “رياض سفاري” هي منطقة سفاري مفتوحة لأول مرة في المملكة، حيث تضم العديد من الحيوانات النادرة البرية والأليفة وتوفر للزوار العيش في بيئة طبيعية بالسيارات المخصصة للرحالة، وهي فرصة لالتقاط السيلفي لهواة التصوير.

وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 50 ريالًا حتى 150 ريالًا، ويمكن الحصول عليها من فروع فيرجن ميجا ستور، ويمكن شراء التذاكر من خلال الموقع التالي (هنا الرابط).