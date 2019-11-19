تطورات قضية المعتقل الدوسري وحالته الصحية

المواطن - الرياض

أكد محامي المواطن المعتقل بأمريكا خالد الدوسري، أن وفدًا من سفارة المملكة في واشنطن زاره بالسجن، للاطمئنان عليه وسماع ما لديه من مطالبات.

وأضاف المحامي سعود بن قويد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن حالة الدوسري الصحية جيدة، وتتحسن بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه يعاني من بعض الشرود الذهني.

وتابع: “لأول مرة منذ 3 سنوات يسأل خالد عن أهله ويطلب زيارتهم، وهذا مؤشر جيد لتحسن حالته وذاكرته”.

وأشار ابن قويد إلى أن السلطات الأمريكية لا زالت تغير مقر السجين بين السجون الفيدرالية في ولايات مختلفة.

ولفت إلى أن القضاء الأمريكي يتعامل مع قضية الدوسري سياسيًا وليس جنائيًا، ويرفض فتح ملف القضية رغم توفر أدلة جديدة.

الجدير بالذكر أن خالد معتقل منذ 2011 بتهمة محاولة استخدام أسلحة دمار شامل واستهداف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.