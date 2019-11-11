تغريدة تُسعد الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

في ظل ترقب الجماهير الهلالية لمعرفة مصير الإصابة التي تعرض لها الفرنسي بافتيمبي غوميز، نجم الهلال، في لقاء أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود آخر تطورات الإصابة.

وغرّد أباعود عبر حسابه الرسمي في تويتر: الأسد بافيتيمبي غوميز بخير.

وكان غوميز تعرض لإصابة خفيفة في لقاء أوراوا الذي انتهى أول أمس السبت، بفوز الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة الـ60.

وتسببت هذه التغريدة في إسعاد وطمأنة الجماهير الهلالية، التي تتمنى ابتعاد شر الإصابات عن نجومها استعدادًا لمواجهة العودة في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى، أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال سعادتها وذلك بسبب القرارين اللذين تم اتخاذهما من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قبل مباراة العودة.

وجاء القرار الأول من لوشيسكو وهو الموافقة على سفر السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو والكولومبي جوستافو كويلار الثلاثي خارج القائمة الآسيوية إلى اليابان مع بعثة الهلال، وذلك من أجل مرافقة البعثة ومشاركة لحظات الاحتفال في حال تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

ويرى الهلاليون أن قرار لوشيسكو أتى حرصًا منه على دعم روح التعاون بين لاعبي الفريق الأول مما يعود على الهلال بالإيجاب.

أما القرار الثاني من لوشيسكو فهو رفض لعب أي مباراة ودية قبل مواجهة أوراوا خوفًا من إصابة أي لاعب مُقيد في القائمة الآسيوية قبل مباراة العودة.

ودعم مشجعو الهلال قرار لوشيسكو الذي يأتي حرصًا منه على تواجد جميع العناصر المهمة للفريق الأزرق؛ أملًا في التتويج باللقب الثالث للهلال في دوري أبطال آسيا.