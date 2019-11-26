تكريم الوحدات المتميزة في الحرس الملكي

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الرياض

شرف رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، حفل اختتام العام التدريبي 1440هـ وافتتاح العام التدريبي 1441هـ، حيث عقد ملتقى التدريب الثاني لوحدات الحرس الملكي وتكريم الوحدات المميزة في العام التدريبي المنصرم، وذلك بحضور نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان وكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي.

وفي بداية الحفل، ألقى اللواء الركن محمد بن سعيد العمري رئيس هيئة العمليات والمشرف العام على هذا الملتقى كلمة أوضح فيها تطور المنظومة العسكرية والتدريب والتسليح بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية ودعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وما حققته هيئة العمليات خلال العام الماضي يأتي بمتابعة وإشراف من رئيس الحرس الملكي.

وبعد ذلك تم عرض فيلم بعنوان العمليات تخطيط وإنجاز، ثم ألقى رئيس الحرس الملكي كلمة توجيهية بهذه المناسبة، ثم تم تكريم القيادات والوحدات ثم انطلقت فعاليات الملتقى.