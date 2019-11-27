تويتر يبدأ حذف الحسابات غير النشطة

المواطن - الرياض

يبدأ تويتر حملة لإزالة الحسابات غير النشطة في إطار جهوده لمنع الحسابات المزعجة.

وقال عبدالعزيز الرشيد، ناشر المحتوى الرقمي، إنه ابتداء من تاريخ ١١ ديسمبر سيبدأ تويتر بحذف الحسابات غير النشطة التي لم يغرد منها أصحابها منذ 6 أشهر.

وكان تويتر أعلن مؤخرًا أنه بصدد تجربة خاصية جدولة التغريدات، التي يمكنك استخدامها مباشرة من تطبيق تويتر على الويب.

بحسب موقع ذا فيرج المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن الخاصية الجديدة مفيدة لإعداد التغريدات الخاصة بإطلاق منتج أو إعلان إخباري، وكان قبل ذلك متاحًا عبر Tweetdeck أحد أكثر تطبيقات الويب استخدامًا لجدولة التغريدات، إذ يتيح لك تحديد التاريخ والوقت لنشر التغريدة حسب رغبتك، وهي الميزة التي لم تكن موجودة على موقع تويتر الرئيسي حتى الآن.

وكما ذكر تويتر فإن هذه الميزة لازالت قيد التجربة في الوقت الحالي، وسيتمكن عدد محدود من استخدامها، حيث لم يتم الكشف عن موعد طرحها رسميًا.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يشكلون جزءًا من اختبار تويتر، لكن إذا كنت منهم، فمن الممكن جدولة تغريدتك بمجرد كتابتها كما تفعل عادة، والضغط على النقاط الثلاث في الشريط السفلى، ثم اختيار جدولة التغريدة وتحديد التاريخ والوقت.