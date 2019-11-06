ثعبان يسافر بالطائرة داخل حذاء سيدة!

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على طريقة فيلم “ثعابين على الطائرة”، التي يصارع فيه عميل فيدرالي ثعابين على متن طائرة.. اكتشفت سيدة أسكتلندية أنها تحمل ثعبانًا داخل حذائها بعد رحلة تبلغ مسافتها نحو 15 كيلومترًا من أستراليا إلى أسكتلندا.

وأحست مويرا بوكسال بالصدمة عندما رأت ثعبانًا في حذاء كانت تحمله داخل حقيبتها خلال سفرها من ولاية كوينزلاند الأسترالية إلى مدينة جلاسكو، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

واكتشفت المرأة أن الثعبان أقام داخل الحذاء، وبدأ في تغيير جلده خلال الرحلة الطويلة، واتصلت بوكسال بالجمعية الأسكتلندية لمناهضة القسوة ضد الحيوانات، التي وضعت الثعبان قيد الحجر الصحي.