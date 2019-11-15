ثلاثي النصر يحضرون مباراة الأرجنتين والبرازيل

المواطن - محمد سمعه

حرص ثلاثي النصر البرازيلي بيتروس وجوليانو ومايكون على الحضور إلى مباراة الأرجنتين والبرازيل، التي أُقيمت اليوم الجمعة ضمن بطولة السوبر كلاسيكو الودية في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورة تواجد بيتروس وجوليانو ومايكون في مباراة الأرجنتين والبرازيل التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وبعد مباراة الأرجنتين والبرازيل، تُوج منتخب الأرجنتين بلقب السوبر كلاسيكو في نسخته الثانية بعد الفوز بهدف دون رد في لقاء شهد حضورًا جماهيريًّا تخطى الـ22 ألف متفرج.

وشهدت مباراة الأرجنتين والبرازيل رد راقصي التانجو الخسارة لراقصي السامبا، بعد فوز البرازيل على الأرجنتين وحصد النسخة الأولى من لقب السوبر كلاسيكو في أكتوبر من عام 2018 في جدة.

كما تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق بعض الأرقام المميزة عقب الفوز في مباراة الأرجنتين والبرازيل، حيث تمكن راقصو التانجو من تحقيق الفوز على البرازيل في 43 مباراة، ليحقق راقصو التانجو نفس رصيد منتخب البرازيل في الفوز على الأرجنتين في عدد المباريات.

وشهدت مباراة الأرجنتين والبرازيل، إحراز ليونيل ميسي الهدف رقم 172 للمنتخب الأرجنتيني في شباك المنتخب البرازيلي في تاريخ مواجهات الفريقين.

كما تمكن المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه في مباراة الأرجنتين والبرازيل من تحقيق خامس انتصاراته في المملكة.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والبرازيل بالتقدم على راقصي السامبا بهدف دون رد، حيث تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراة البرازيل، وذلك عند حلول الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وسدد ميسي ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني صدها الحارس البرازيلي أليسون في مباراة الأرجنتين والبرازيل، لكنها ارتدت من الأخير ليسددها ميسي مُحرزًا الهدف الأول لراقصي التانجو.

وقبل هدف ميسي، كان البرازيلي جابرييل خيسوس أهدر فرصة التقدم لمنتخب بلاده في مباراة الأرجنتين والبرازيل بعد إهداره لـ ركلة جزاء.