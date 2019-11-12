جامعة صينية تطلق تخصص دراسة ألعاب الفيديو!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت جامعة صينية، دورة تعليمية جديدة لألعاب الفيديو؛ لتدريب المراهقين على التغلب على منافسيهم في العالم الرقمي، وتهدف الدروس إلى توفير المواهب من أجل مجال صناعة الـ Esports أو الرياضة الإلكترونية المزدهرة في البلاد.

وبحسب موقع نيويورك تايمز، يبلغ مجال صناعة الرياضة الإلكترونية نحو 149 مليون دولار في الصين.

في جامعة مدينة شنيانغ، يتعلم الطلاب كيفية اللعب والإنتاج والترويج وتقديم التعليقات الاحترافية لألعاب الفيديو، حسبما قال المعلمون لوسائل الإعلام الصينية.

قال لي قانغ، نائب رئيس الجامعة في شمال شرق الصين، إن المعهد قرر إنشاء المجال التعليمي بعد فوز الفريق الصيني إنفيكتوس غيمينغ بالبطولة العالمية للعبة ليج أوف ليجندز الإلكترونية العام الماضي.

قدمت الجامعة فرصة دراسة هذا المجال إلى 160 من طلابها في كلية الصحافة والإعلام، وقال أحد الطلاب، يانغ يوهاي، إنه يريد أن يكون معلقَا احترافيًا على ألعاب الفيديو بعد التخرج، متابعا أن والديه لا يدعمان القرار، لكنه يعتقد أن سيتميز به.

ليست مجرد لعبة:

وقال سون ون يوان، أستاذة في الجامعة، نريد أن نخبر المجتمع أن الألعاب الإلكترونية ليست مجرد لعبة، إنها مدعومة بمجال صناعة الرياضات الإلكترونية بأكمله الذي يوجد به نقص في الصين بنحو 260 ألف وظيفة.

مصاريف الجامعة لدراسة مجال ألعاب الفيديو هو 1900 دولار في السنة.