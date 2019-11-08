جريمة بشعة في حديقة حيوانات سببها السحر الأسود

المواطن - متابعة

جريمة غريبة في جنوب إفريقيا لكن ضحاياها تلك المرة من الأسود ولسبب أغرب من الخيال، حيث فوجئ مالك حديقة حيوانات بمقتل 4 من أسوده التي قام بتربيتها على مدار 11 عامًا، بطريقة بشعة داخل أقفاصها.

وبحسب سكاي نيوز، فإن الأسود جرى تسميمها من قبل مجهولين، في محاولة منهم لسرقة أسنانهم ومخالبهم لاستخدامها في السحر الأسود.

وكان الأسدان ثور (7 سنوات) ومامفورد (8 سنوات)، واللبؤتان إيسيس (11 عامًا) وميا (5 سنوات)، من بين الحيوانات الموجودة في حديقة “شاميليون فيلدج” المخصصة للأسود، وبعض الحيوانات المفترسة في جنوب إفريقيا.

وفي الواقعة تسلل مجهولون إلى أقفاص تلك الأسود ليلًا وألقوا دجاجًا مسممًا داخلها، لتلتهمه الحيوانات وتموت بألم وبطء.

وبحسب صاحب الحديقة فإنه قبل أن يصل الصيادون إلى جثث الأسود للحصول على الأجزاء التي يريدونها (الأسنان والمخالب) واستخدامها في السحر الأسود، المنتشر في جنوب إفريقيا، شعرت كلاب الحراسة بوجودهم ونبهت من في الحديقة، ففروا هاربين.

وقال هيني بيو المالك المشارك للحديقة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “أنا وزوجتي ربيناهم وأحببناهم بصدق. كانوا أطفالنا، في الحقيقة عرفناهم قبل أن يكون لدينا طفل، هذا أمر مؤلم”.