جلال: الحكم السعودي سيُعاني عند عودته
مطالبًا بتأهيلهم جيدًا

جلال: الحكم السعودي سيُعاني عند عودته

2019/11/18
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

أكد الحكم الدولي السابق خليل جلال، أن الحكام السعوديين سيعانون عند عودتهم لإدارة مباريات في دوري المحترفين، مطالبًا بضرورة تأهيلهم بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وتحدث جلال عن غياب الحكم المحلي قائلًا: “عودة الحكام السعوديين للملاعب لم تتأخر، بل اختفت.. والواجب على لجنة الحكام هو تأهيلهم من أجل مواكبة المستوى المطلوب عالميًّا”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الحكام السعوديون هم من أكثر الحكام الذين يحصلون على التأهيل، ولكن بسبب ظروف معينة لم نرَهم في الفترة الماضية”.

وأضاف: “أتمنى عدم خضوع اتحاد القدم للطلبات الجانبية التي تؤثر على سمعة التحكيم المحلي، وعدد الأسماء المقنعة من الحكام السعوديين غير كافية، وسيواجهون صعوبة عند عودتهم”.

وواصل الحكم الدولي السابق تصريحاته الإذاعية قائلًا: “هناك 4 طواقم جاهزة مبدئيًّا لإدارة دوري المحترفين، ومع الوقت سنستطيع الوصول لـ6 طواقم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الكرة الآن في ملعب رابطة دوري المحترفين، وعليهم أن يعتنوا بالحكام مثلما يعتنوا باللاعبين المحترفين، جميع دوريات كرة القدم نجد بها رابطة مهتمة بالحكام، ولابد علينا أن نصل لهذه المرحلة”.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • متى يعود الحكم السعودي لإدارة المباريات ؟
    •
  • شرط وحيد أمام الحكم السعودي للعودة
    •
  • أسباب تجعل الحكم السعودي يُعاني
    •
  • خليل جلال .. تطوير المنظومة.. وإعادة الحكم السعودي للواجهة أبرز أهدافه
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :