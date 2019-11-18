جلال: الحكم السعودي سيُعاني عند عودته

المواطن - مروة نبيل

أكد الحكم الدولي السابق خليل جلال، أن الحكام السعوديين سيعانون عند عودتهم لإدارة مباريات في دوري المحترفين، مطالبًا بضرورة تأهيلهم بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وتحدث جلال عن غياب الحكم المحلي قائلًا: “عودة الحكام السعوديين للملاعب لم تتأخر، بل اختفت.. والواجب على لجنة الحكام هو تأهيلهم من أجل مواكبة المستوى المطلوب عالميًّا”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الحكام السعوديون هم من أكثر الحكام الذين يحصلون على التأهيل، ولكن بسبب ظروف معينة لم نرَهم في الفترة الماضية”.

وأضاف: “أتمنى عدم خضوع اتحاد القدم للطلبات الجانبية التي تؤثر على سمعة التحكيم المحلي، وعدد الأسماء المقنعة من الحكام السعوديين غير كافية، وسيواجهون صعوبة عند عودتهم”.

وواصل الحكم الدولي السابق تصريحاته الإذاعية قائلًا: “هناك 4 طواقم جاهزة مبدئيًّا لإدارة دوري المحترفين، ومع الوقت سنستطيع الوصول لـ6 طواقم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الكرة الآن في ملعب رابطة دوري المحترفين، وعليهم أن يعتنوا بالحكام مثلما يعتنوا باللاعبين المحترفين، جميع دوريات كرة القدم نجد بها رابطة مهتمة بالحكام، ولابد علينا أن نصل لهذه المرحلة”.